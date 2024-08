CATALDI, Viola in pressing sul mediano: la formula

Fonte: Dimitri Conti

A centrocampo è in uscita Sofyan Amrabat, ma anche in entrata la Fiorentina in queste ultime ore di mercato è molto attiva. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, i viola stanno cercando di prendere dalla Lazio Danilo Cataldi. La società sta spingendo forte per trovare un'intesa con il calciatore in uscita dal club bianco celeste. L'operazione si potrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto e tra i club filtra ottimismo.

Nelle passate stagioni, Cataldi è stato uno dei simboli della Lazio. Quest'anno, col tecnico Baroni, per ora non ha ancora trovato spazio: nello scorso anno ha giocato 36 partite segnando un gol in campionato.