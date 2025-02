FirenzeViola Cataldi torna dal 1' in campo: non accadeva dal... 2024

Nello schieramento della Fiorentina che andrà in campo all'ora di pranzo contro il Como è definitivo il ritorno dal primo minuto di Danilo Cataldi per la prima volta nel 2025. Il centrocampista della Lazio andrà a riprendersi il suo posto stavolta al fianco di Mandragora, tornando a giocare dall'inizio dal 29 dicembre scorso, quando restò in campo 65 minuti contro la Juventus prima di essere sostituito. Da quel momento, 11 minuti in campo contro il Napoli e 45 nelle due partite contro l'Inter: oggi finalmente l'ex Lazio torna a guidare il centrocampo viola dopo un inizio di stagione che lo aveva di nuovo messo sotto i riflettori.

