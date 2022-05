CALLEJON, ULTIMI 180’ IN VIOLA. POI LO ATTENDE LA SPAGNA. IN TURCHIA…

Manca sempre meno alla gara di lunedì pomeriggio contro la Sampdoria. Per diversi giocatori, la partita contro i blucerchiati, sarà l’ultima trasferta in maglia viola. Tra di loro c’è sicuramente Josè Maria Callejon, che dopo due anni si prepara a lasciare Firenze con il contratto che gli scadrà il prossimo 30 giugno.

In questi due anni, vista la grande aspettativa che c’era nei confronti dello spagnolo e considerando anche l’elevato ingaggio, Callejon non è mai riuscito a imporsi a dovere. Nelle sue due stagioni in viola, infatti, l’ex Napoli ha collezionato 54 presenze, tra Serie A e Coppa Italia, trovando il gol solamente 2 volte e fornendo appena 4 assist per i compagni. Numeri a dir poco deludenti che hanno quindi portato la dirigenza viola alla scelta di non rinnovare il contratto al numero sette viola.

A Marassi, quindi, Callejon giocherà, se dovesse scendere in campo ovviamente, la sua ultima trasferta con i colori viola e il suo futuro, oltre che essere lontano da Firenze, sembra essere lontano anche dall’Italia. Due club spagnoli, infatti, si sarebbero mossi per cercare di convincere il giocatore, si tratta dell’Espanyol e del Granada, squadra in cui è esploso la prima e club della sua città natale il secondo. Le offerte dalla Turchia, quella del Fenerbahce su tutte, sembrano essere state accantonate dall’ex Real e la volontà del giocatore sarebbe proprio quella di fare ritorno in patria per poter chiudere lì la propria carriera.