CALLEJON-RIBERY, QUALITÀ AL COMANDO: PRANDELLI CI PROVA

In vista della gara contro il Napoli, Cesare Prandelli è parso ben determinato a proposito del potenziale impiego dal primo minuto di José Maria Callejon e Franck Ribery. I due attaccanti, esperti al punto giusto, possono garantire al tecnico di Orzinuovi un'abbondante dose di qualità dietro al centravanti, il quale dovrebbe essere Dusan Vlahovic, in netto vantaggio - sembra - rispetto al compagno di reparto Christian Kouame.

Nella conferenza stampa di oggi mister Prandelli ha tenuto a sottolineare più di una volta l'importanza di Callejon e Ribery e di volerli monitorare fino all'ultimo istante per capire quanto margine di possibilità ci sia per schierarli assieme. Se lo spagnolo vive un buon momento di forma (lo confermano le ultime prestazioni con Cagliari ed Inter), l'ex Bayern desta qualche dubbio in più per le sue condizioni non ottimali dell'ultimo periodo.

Tuttavia durante gli allenamenti dei giorni successivi alla partita di Coppa Italia il francese ha dato risposte incoraggianti, per questa ragione le sue quotazioni per un posto dal primo minuto sulla trequarti insieme a Callejon, dicevamo, sono in netto rialzo. La decisione definitiva verrà presa non prima domani, ma i segnali portano proprio nella direzione dell'accoppiata tutta tecnica e fantasia costituita da Callejon e Ribery.