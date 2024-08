CALENDARIO, Si comincia: il percorso in A della Fiorentina

FirenzeViola.it

Un inizio di campionato sulla carta favorevole per la Fiorentina di Raffaele Palladino che domani affronterà il Parma neo promosso al Tardini all'esordio sulla panchina dei viola. Buona anche la seconda, visto che, in casa, domenica 25 agosto arriverà un'altra neo promossa come il Venezia del nuovo tecnico Di Francesco. Prima della sosta, sempre in campionato, ecco un'altra partita in casa, questa volta contro il Monza in un incontro tutto cuore ed emozioni per lo stesso tecnico che proprio sulla panchina dei brianzoli ha iniziato la carriera tra i professionisti. Più complesso il percorso successivo alla pausa, visto che la Fiorentina andrà prima a Bergamo contro l'Atalanta, poi in casa contro la Lazio e al Castellani contro l'Empoli.

1^ giornata: Parma-Fiorentina

2^ giornata: Fiorentina-Venezia

3^ giornata: Fiorentina-Monza

4^ giornata: Atalanta-Fiorentina

5^ giornata: Fiorentina-Lazio

6^ giornata: Empoli-Fiorentina

7^ giornata: Fiorentina-Milan

8^ giornata: Lecce-Fiorentina

9^ giornata: Fiorentina-Roma

10^ giornata: Genoa-Fiorentina

11^ giornata: Torino-Fiorentina

12^ giornata: Fiorentina-Hellas Verona

13^ giornata: Como-Fiorentina

14^ giornata: Fiorentina-Inter

15^ giornata: Fiorentina-Cagliari

16^ giornata: Bologna-Fiorentina

17^ giornata: Fiorentina-Udinese

18^ giornata: Juventus-Fiorentina

19^ giornata: Fiorentina-Napoli

20^ giornata: Monza-Fiorentina

21^ giornata: Fiorentina-Torino

22^ giornata: Lazio-Fiorentina

23^ giornata: Fiorentina-Genoa

24^ giornata: Inter-Fiorentina

25^ giornata: Fiorentina-Como

26^ giornata: Hellas Verona-Fiorentina

27^ giornata: Fiorentina-Lecce

28^ giornata: Napoli-Fiorentina

29^ giornata: Fiorentina-Juventus

30^ giornata: Fiorentina-Atalanta

31^ giornata: Milan-Fiorentina

32^ giornata: Fiorentina-Parma

33^ giornata: Cagliari Fiorentina

34^ giornata: Fiorentina-Empoli

35^ giornata: Roma-Fiorentina

36^ giornata: Venezia-Fiorentina

37^ giornata: Fiorentina-Bologna

38^ giornata: Udinese-Fiorentina