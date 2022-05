CALENDARI A CONFRONTO PER L'EUROPA. E CON LA ROMA 8ª....

Il mondo Fiorentina trattiene il fiato in vista delle ultime tre partite di campionato. Un rush finale che mette i viola in una posizione non semplice, con la possibilità di veder sfumare tutto il grande lavoro svolto fino a qualche settimana fa a causa delle tre sconfitte consecutive.

Una variabile importante potrebbe essere anche il cammino in Conference League della Roma, che si è guadagnata ieri sera la finale contro il Feyernoord il 25 maggio. In caso di vittoria della squadra giallorossa e contemporaneo ottavo posto (un'ipotesi improbabile ma non impossibile visto che in corsa per i tre piazzamenti ci sono 4 squadre) potrebbe crearsi un vuoto normativo che in realtà ancora non è del tutto chiaro: non esiste infatti una voce del regolamento UEFA che espressamente chiarisca ogni dubbio riguardo a cosa accadrebbe per la squadra che si classificherebbe settima in Serie A.

Di sicuro c'è che in caso di vittoria del torneo internazionale, la Roma sarebbe qualificata all'Europa League sia che arrivi settima che ottava. Quanto comunicato fin qui alla Fiorentina è però che in caso la squadra di Italiano arrivi settima e la Roma ottava, allora i viola non parteciperebbero alle coppe europee. Ma ci sono più fonti che sostengono che in quel caso le squadre italiane in Europa sarebbero 8: quattro in Champions, tre in Europa League e una in Conference perché la Uefa ha sempre sostenuto che i meriti acquisiti sul campo non vadano toccati. E dunque ogni squadra approda alla competizione per cui si è qualificata sul campo. E ci sarebbe anche il precedente del Siviglia a confermarlo.

Detto questo, per la Fiorentina ovviamente i calcoli in questo momento hanno poco senso, tanto più che proprio contro la Roma si giocherà una grossa fetta della possibilità di andare fuori dai confini la prossima stagione.

Ma com'è il calendario aggiornato delle squadre in lotta per Europa League e Conference League? Il più difficile è senza dubbio quello della formazione gigliata, che come noto dopo la Roma dovrà affrontare la Sampdoria a Genova e la Juventus in casa. Per la Roma dopo la Fiorentina ci sarà il Venezia in casa ed il Torino fuori, la Lazio se la dovrà vedere con Sampdoria, Juventus ed Hellas Verona. La squadra forse con il calendario più abbordabile è l'Atalanta che dovrà affrontare Spezia, poi Milan e infine Empoli.

Quale che sarà il verdetto del prossimo turno di campionato insomma, è ancora tutto da giocare. E la sensazione è che si deciderà tutto al fotofinish.

Ecco il calendario delle contendenti., nella foto