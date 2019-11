CAGLIARI-FIORENTINA 5-2, Rivivi il LIVE di FV!

14.24 - Finisce qua anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita e da questa domenica di Serie A.

14.22 - Una partita a senso unico quella tra Cagliari e Fiorentina. Un primo tempo disastroso è perfino peggiorato nel secondo tempo, quando alle reti di Rog, Pisacane e Simeone si sono aggiunte anche quelle di Joao Pedro e Nainggolan. Bella doppietta nel finale di Vlahovic, unica nota positiva del match.

90' +2' - Finisce qui! La Fiorentina si prende una manita alla Sardegna Arena e perde 5-2.

90' +2' - Cerri a tu per tu con Dragowski calcia addosso al polacco, anche se c'era comunque posizione di fuorigioco.

90' +1' - Vlahovic con un buon dribbling guadagna un corner non sfruttato poi dai viola.

90' - Assegnati 2 minuti di recupero.

87' - Vlahovic fa un gran gol, liberando un sinistro a giro da posizione defilata che bacia il palo e si insacca in rete. Doppietta per il serbo.

87' - GOL DELLA FIORENTINA! DOPPIETTA DI VLAHOVIC!

85' - Ghezzal libera il mancino dentro l'area, ma il pallone non è molto angolato e Olsen può bloccare facilmente.

83' - Cambio nel Cagliari: esce Nandez, entra Ragatzu.

82' - Ghezzal allarga per Sottil che crossa sul secondo palo per Vlahovic: il serbo non ci arriva bene e non riesce a trovare lo specchio della porta.

80' - Dalbert prova la sgroppata sulla destra ma viene fermato da Nandez.

78' - Cambio nel Cagliari: esce Nainggolan, entra Castro.

77' - Giallo per simulazione a Sottil, caduto in area poco prima di calciare in porta.

75' - Dalbert va sul fondo e crossa basso per Vlahovic: il serbo sul dischetto stoppa e calcia con il sinistro, mandando la palla all'angolino. Gol della bandiera per la Fiorentina. Il primo in Serie A per il classe 2000.

75' - GOL DELLA FIORENTINA! HA SEGNATO VLAHOVIC!

74' - Cambio nel Cagliari: esce tra gli applausi Simeone, entra Cerri.

73' - Cambio nella Fiorentina: esce Chiesa, entra Ghezzal.

71' - Gestisce palla adesso il Cagliari, che comunque non sembra aver intenzione di rallentare.

70' - Simeone! Tiro dalla distanza del Cholito, che dopo una deviazione esce alto non di molto.

69' - Giallo per Nandez, che ha trattenuto a lungo Sottil.

69' - Cacciatore! Cross di Pellegrini che arriva sul secondo palo, dove Cacciatore colpisce ma spedisce il pallone sull'esterno della rete.

67' - Cambio nella Fiorentina: fuori Castrovilli, dentro Benassi.

65' - Gol strepitoso del belga, che dai 25 metri libera il destro che si infila sul sette. Dragowski non ci arriva ed il Cagliari fa 5-0.

65' - GOL DEL CAGLIARI! Eurogol di Nainggolan.

63' - Sottil! Tiro del giovane viola con il sinistro parato da Olsen, ancora una volta molto attento.

62' - La Fiorentina prova uno schema su punizione con il risultato di regalare palla al Cagliari.

60' - Simeone! Questa volta Dragowski si oppone al tiro ravvicinato del Cholito. La Fiorentina non c'è.

59' - Partiti gli "olè" intanto da parte dei tifosi del Cagliari, evidentemente soddisfatti della prestazione dei propri giocatori.

58' - Una Fiorentina veramente disastrosa alla Sardegna Arena. I meriti del Cagliari sono evidenti, ma i giocatori di Montella stanno giocando la peggior partita del campionato.

56' - Sottil calcia con il destro dentro l'area, ma spara in curva la conclusione.

54' - Nainggolan recupera palla su baadelj, conduce un contropiede perfetto e mette Joao Pedro in porta: il brasiliano con il destro colpisce il palo e poi la palla si infila in rete. I viola sono al tappeto!

54' - GOL DEL CAGLIARI! Ha segnato Joao Pedro.

52' - Dalbert! Miracolo di Olsen! Tiro dalla sinistra molto potente sul quale il portiere del Cagliari si allunga in un intervento plastico. Vediamo se la Fiorentina adesso si sveglia dal torpore.

51' - Badelj sbaglia anche un passaggio semplice per Chiesa. La Fiorentina proprio non vuole entrare in campo...

49' - Si fa vedere in avanti la Fiorentina, con un doppio cross di Dalbert e Chiesa bloccati dalla difesa del Cagliari.

47' - Si è alzato anche il vento alla Sardegna Arena, e spira in direzione contraria alla Fiorentina.

45' - VIA! Parte anche il secondo tempo!

45' - Cambio nella Fiorentina: esce Lirola, entra Sottil.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - Nessun'altra emozione in questo primo tempo disastroso per la Fiorentina. L'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi.

45' +1' - Nulla di fatto: l'arbitro fischia un fallo su Simeone.

45' +1' - Dalbert scappa sulla sinistra e viene fermato in corner da Cacciatore.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

44' - Chiesa tenta il destro a giro da dentro l'area dopo essere stato liberato da un gran filtrante di Caceres. Palla alta non di molto.

42' - Giallo per Pulgar, che prova a recuperare Simeone con un intervento da dietro ma colpisce l'argentino. Anche Pulgar era diffidato e salterà la prossima partita contro il Verona.

41' - Riprende il gioco.

40' - Simeone resta a terra dopo una pallonata presa da Pezzella. Gioco fermo alla Sardegna Arena.

38' - Pezzella! Tiro col destro sugli sviluppi di un corner, ma lo svedese si oppone con il corpo compiendo una grande parata.

37' - Non sembra volersi fermare l'ondata del Cagliari. I viola girano come trottole dietro alle combinazioni dei rossoblu.

34' - La Fiorentina proprio non è scesa in campo. Contropiede fulminante del Cagliari, con Nainggolan che prima tira potente, poi recupera il pallone respinto da Dragowski e lo serve a Simeone che di tacco fa 3-0. Tracollo viola!

34' - GOL DEL CAGLIARI! Ha segnato anche Simeone.

33' - Cross pericoloso di Pulgar, ma nessuno riesce a toccare il pallone. Blocca Olsen.

32' - Castrovilli si libera in area e crossa teso con il sinistro: Klavan mette in corner.

30' - La Fiorentina sta provando adesso a venire un po' fuori, anche se i giocatori del Cagliari sembrano andare a doppia velocità. Un cross di Badelj non viene letto da Pulgar, che altrimenti sarebbe stato tutto solo in area.

26' - Il centrale difensivo rossoblu colpisce di testa tutto solo a centro area sugli sviluppi di un corner. Palla all'angolino e Cagliari sul 2-0!

26' - GOL DEL CAGLIARI! Raddoppia Pisacane.

25' - Che rischio per la Fiorentina! Pezzella sbaglia un retropassaggio e regala palla a Nainggolan, recuperato provvidenzialmente da Caceres in area.

23' - Chiesa intanto non sta bene: Sottil è andato a scaldarsi.

21' - Giallo per Castrovilli, intervenuto malamente su Simeone. Il centrocampista viola era diffidato e salterà il prossimo turno.

20' - Chiesa si era fatto male nell'occasione del tiro di Simeone dopo un contatto con Rog. Il gioco riparte dopo un paio di minuti di pausa per le cure al 25 viola.

18' - Simeone! Si fa tutto il campo palla al piede saltando i viola come birilli, calcia con il destro e Dragowski respinge. Poi sul pallone Milenkovic è provvidenziale nell'anticipare Joao Pedro.

17' - Gol confermato. Il Cagliari è giustamente avanti alla Sardegna Arena.

16' - Un passaggio geniale di Nainggolan libera Rog in area: il croato spara il destro da distanza ravvicinata e il pallone finisce all'angolino. Solo qualche dubbio sulla sua posizione: il VAR è al lavoro.

16' - GOL DEL CAGLIARI! Ha segtnato Rog.

15' - Dopo il minuto in ricordo di Astori, riparte il gioco.

14' - Occasione Fiorentina! Mentre lo stadio celebra Davide Astori, Pulgar crossa in mezzo un pallone tesissimo che non viene colpito da Pezzella da due passi ed esce dallo specchio della porta per un soffio.

13' - Castrovilli si fa 30 metri palla al piede e poi viene steso da un intervento in ritardo di Nainggolan, che ha anche il coraggio di protestare. Una buona occasione per la Fiorentina.

12' - Milenkovic aveva salvato in scivolata su Simeone in area, anche se l'attaccante rossoblu era in posizione di fuorigioco.

10' - Pulgar a terra dopo un colpo a volto da parte di Rog. Dopo qualche secondo di pausa, riprende il gioco.

9' - Si lotta a centrocampo in questa fase di gioco, con la Fiorentina che sta provando a farsi vedere in avanti.

7' - Chiesa va al tiro dal limite, ribattuto.

6' - Finalmente la Fiorentina recupera palla grazie ad un fuorigioco segnalato a Simeone. Vediamo se i giocatori di Montella cominciano a giocare.

5' - Un inizio incredibile dei padroni di casa, che non stanno facendo vedere palla alla Fiorentina.

3' - Simeone! Sbaglia sotto porta il Cholito! Cross di Nandez e sponda di Joao Pedro per Simeone, che da due passi spara fuori. Ma la Fiorentina è già in difficoltà!

2' - Sempre in possesso palla il Cagliari: la Fiorentina ancora non è riuscita a fare suo il pallone.

1' - Subito in avanti i padroni di casa, prima con Caceres che ferma Nandez, poi con Pezzella che mette in corner un cross pericolosissimo di Nainggolan.

0' - VIA! Si parte alla Sardegna Arena! Primo pallone giocato dal Cagliari.

12.28 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, guidate dagli arbitri e dai rispettivi capitani: Pezzella e Nainggolan.

Il lunch-match del 12° turno di Serie A mette di fronte Cagliari e Fiorentina alla Sardegna Arena. Due squadre che arrivano all'appuntamento in un momento diverso. I rossoblu di Maran sulle ali dell'entusiasmo, dopo la vittoria a Bergamo contro l'Atalanta e senza aver perso dal 1° settembre scorso. I viola di Montella invece si stanno rimettendo in carreggiata dopo le tante assenze sofferte negli scorsi due turni, e in Sardegna vogliono capire se si può ambire a qualcosa di più di una stagione di sola crescita. FirenzeViola.it sarà come di consueto qua a raccontarvi tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.