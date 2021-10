BROVARONE A FV, Inutile tenere in panchina Vlahovic

L'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, è intervenuto ieri a FirenzeViola.it sul caso Vlahovic: "Non serve a niente tenerlo in panchina, anzi, la società rischia di essere denunciata per mobbing. E poi chi la tutela? Quali sono le leggi che glielo permettono? C'è solo il rischio di far vincere il giocatore. Comunque occhio, perché anche le società in generale non scherzano: in questo caso passano per angioletti, ma poi quando c'è da mandare via gli Antognoni di turno...".

