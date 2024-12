BOVE, Un'altra giornata di visite e videochiamate: il riassunto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa di ulteriori novità dagli accertamenti e magari un altro bollettino sulle condizioni di Edoardo Bove, che nelle prossime ore dovrebbe lasciare anche il reparto di terapia intensiva, per lui è stata una giornata passata con la propria famiglia e il suo agente che, tornato da Abu Dhabi, oggi è passato a trovarlo. Oltre ad alcuni compagni (immancabile Cataldi) e a Palladino, il giocatore, attraverso il team manager viola, ha fatto anche una videochiamata con la squadra.

Oltre alla Fiorentina però sono passati a trovarlo anche il tecnico e un giocatore dell'Empoli avversario di Coppa Italia domani sera, D'Aversa e Grassi. Proprio il tecnico azzurro in conferenza stampa aveva speso belle parole per Bove ed espresso soddisfazione per il fatto di giocare perché "significa che lui sta bene". A proposito della partita, indipendentemente dal fatto che giochi o meno Dodo questa partita sa già a chi dedicarla, al "fratello" Bove appunto.