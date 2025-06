Boquete-Fiorentina ai titoli di coda? La spagnola non ha accettato il rinnovo

La storia d’amore tra Veronica Boquete e la Fiorentina Femminile sembra essere arrivata a conclusione. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola, la calciatrice spagnola non avrebbe accettato la proposta di rinnovo offertale dal club gigliato. A partire dal prossimo 30 giugno quindi sarà a tutti gli effetti una giocatrice svincolata libera di accordarsi con chiunque a parametro zero. Una perdita importante per la squadra viola che però ha annunciato l’arrivo della svedese Lina Hurtig dall’Arsenal. L’ex Juventus e Arsenal si candida ad essere colei che rimpiazzerà la spagnola il cui futuro rimane un mistero.

Sempre secondo indiscrezioni raccolte, la leggenda del calcio femminile iberico ha diverse offerte e non di poco conto. In Italia avrebbe mostrato grande interesse il Como 1907 del patron Suwarso che offrirebbe alla ragazza due anni di contratto e una centralità nel nuovo progetto lariano che punta alla promozione nella massima serie per il prossimo anno e poi una sicura permanenza. All’estero invece c’è forte pressing da un paio di club turchi che offrirebbero alla 39enne originaria di Santiago de Compostela un contratto con ingaggio da top player. Tuttavia Boquete non sembra intenzionata a lasciare l’Italia ma è da capire se sarà disposta a scendere nella serie cadetta pur di rimanerci. Domande a cui è difficile dare risposta e alle quali solo il tempo potrà farlo ma la certezza è che, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultima ora, Veronica Boquete non giocherà per la Fiorentina la prossima stagione calcistica.