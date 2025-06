FirenzeViola Dzeko alla Fiorentina, i dettagli dell'accordo e i numeri in Turchia

La notizia della giornata appena conclusa riguarda l'accordo tra Fiorentina ed Edin Dzeko affinché l'attaccante bosniaco vesta la maglia viola la prossima stagione. Dopo giorni di tira e molla con il Bologna che si era fatto avanti con forza, alla fine l'ha spuntata Pradè che si prepara a mettere sotto contratto per un anno più uno l'ex Roma e Manchester City lo scorso anno al Fenerbahce.

I dettagli dell'accordo

L'attaccante 39enne, dopo i 21 gol segnati in Turchia nell'ultima stagione, arriverà in viola percependo un ingaggio da 1,8 milioni di euro più bonus, come detto con un'opzione attivabile per l'eventuale stagione successiva. Ecco il primo colpo di mercato in vista del prossimo campionato sotto la guida di Stefano Pioli, è il Cigno di Sarajevo, è Edin Dzeko.

I numeri della scorsa stagione

Dzeko arriva a Firenze dopo un'annata con grandi numeri. 21 gol tra tutte le competizioni in questa stagione e 25 nella precedente sempre al Fenerbahçe; marcature turche troppo molli? Chissà, il dubbio è lecito visto che nelle sei stagioni precedenti c'era riuscito solo in un’occasione, nel 2017/18 con la Roma quando aveva segnato 24 reti. E se in queste due stagioni proprio Tadic ha fatto meglio in termini numerici prendendo parte a 61 gol tra quelli fatti e quelli propiziati con gli assist, il contributo dato da Dzeko è comunque molto alto, con appunto 46 gol e ben 13 assist. Se questo è lo Dzeko che arriva a Firenze, con l'attacco viola ci sarà da divertirsi.