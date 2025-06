Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Dzeko è viola. Beffato il Bologna. E Pioli ha la spalla ideale per Kean"

Corriere dello Sport-Stadio: "FiorEdin. Colpo Dzeko, ingaggio da 1,8 milioni più bonus. 39 anni e 381 gol, c'è la firma fino al 2026"

La Nazione: "Vicolo Dzeko. Non ci scappi".

Corriere Fiorentino: "Un Cigno viola È fatta per Dzeko, il primo acquisto per Pioli è in attacco".

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, primo acquisto per l’attacco arriva Dzeko".

Tuttosport: "Fiorentina Ecco Dzeko l’infinito. A 39 anni firma per una stagione con possibilità di rinnovo. Grandi numeri in Turchia per il bomber".