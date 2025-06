Su Gudmundsson non c'è ancora una decisione. E spunta una pretendente

vedi letture

Non c'è ancora chiarezza sul futuro di Albert Gudmundsson, trequartista di proprietà del Genoa che la Fiorentina deve scegliere se riscattare a 17 milioni oppure no. C'è tempo ancora per una settimana ma intanto c'è una nuova pretendente per l'islandese che proprio ieri ha spento 28 candeline, festeggiato anche dalla Fiorentina sui social con al fianco una bottiglia di vino.

Su Gudmundsson spunta la Roma

Il Corriere dello Sport ha parlato di un interesse giallorosso per il giocatore classe '97, già avvicinato da Gasperini quando doveva restare all'Atalanta. Il nuovo tecnico della squadra capitolino ha indicato in Gudmundsson una possibile pedina di un attacco che è destinato a cambiare. Anche i giallorossi però non sarebbero disposti ad un acquisto a titolo definitivo ma ad un prestito con obbligo di riscatto condizionato a situazioni sportive ed extra.