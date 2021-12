BOLOGNA-ACF, Sfida tra le sorprese: il confronto

Tra gli articoli più interessanti pubblicati oggi su FirenzeViola.it ecco un confronto tra l'ultimo Bologna-Fiorentina e quello che ci aspetta domani: nel maggio al Dall'Ara finì 3-3 una sfida salvezza in cui più che le qualità vengono evidenziate le difficoltà ed insicurezze dei rossoblu e viola, che alla fine si salveranno qualche settimana dopo. Adesso, a poco più di sei mesi di distanza quelle due squadre si riaffronteranno, in una cornice di pubblico e di aspettative decisamente diversa. Nel lunch-match di domenica si troveranno infatti di fronte le due squadre che, classifica alla mano, hanno migliorato di più il loro rendimento; +9 il differenziale positivo di punti per la Fiorentina, che guida la classifica di squadra migliorata maggiormente rispetto allo scorso campionato; rispetto a quanto fatto anno scorso alla vigilia della sedicesima giornata il Bologna ha invece otto punti in più ed è la seconda in questa classifica speciale.

