Piove sul bagnato in casa Fiorentina, dove oltre alla sconfitta ci sono stati anche i problemi fisici per Cristiano Biraghi. Problemi che tengono in ansia in casa viola: come raccolto da FirenzeViola.it, per l'esterno si tratta di un problema all'adduttore. E domani verrà valutata meglio l'entità dell'infortunio.