BILANCIO, Zero debiti bancari ma di nuovo in rosso

Come sottolineato oggi dalla Gazzetta dello Sport, tra le tre società di Serie A che possono vantare un bello "zero" alla voce debiti bancari c'è anche la Fiorentina, sebbene questo comporti un'immissione di liquidità direttamente dalle tasche del presidente Commisso. Come lo scorso esercizio, infatti anche il bilancio 2019/20 è stato chiuso in passivo. QUI i dettagli di una delle notizie più lette di oggi.