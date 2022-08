BETIS-FIORENTINA 3-1, Rivivi il live di FV

93' Finisce qui, la Fiorentina perde 3-1 in casa del Betis Siviglia.

91' Contropiede incredibilmente fallito dl Betis Siviglia che non sfrutta una superiorità numerica importante con Luis Henrique, che salta due avversari, ma poi calcia debolmente verso la porta: blocca Gollini.

91' 2 minuri di recupero.

90' Insiste la Fiorentina che crea due occasione in un'azione: prima cross di Venuti, ottimamente allontanato, poi tocco liftato di Saponara che trova Cabral, ma il suo colpo di testa esce di poco.

89' Occasione importante per Arthur Cabral che riceve un cross da sinistra di Mandragora e in scivolata prova a deviare verso la porta: molto attento Bravo a respingere.

87' Fuori Biraghi e Amrabat; dentro Terzic e Benassi.

86' Occasione per Zurkowski, ma il suo tiro è sbilenco da fuori.

84' Ci prova Zurkowski dopo un ottimo cross di Mandragora: respinta la sua conclusione.

83' 4 contro 4 con Amrabat che serve Cabral, ma l'attaccante si defila e perde il tempo della giocata, sbagliando poi il suggerimento per Zurkowski.

82' Luis Henrique fa ammattire Biraghi a destra, poi però arrivato sul fondo sbaglia il cross e vanifica quanto di buono fatto.

81' Altro giallo per il Betis, questa volta per Pezzella che commette fallo su Cabral.

80' Altro errore di Quarta, altro giallo per la Fiorentina che perde palla e trattiene Fekir, impedendogli di ripartire.

79' Ammonito Guardado per un fallo su Zurkowski in ripartenza.

78' Ci prova Luis Henrique dalla destra, ma Gollini questa volta è attento e respinge.

75' Tre cambi nel Betis: dentro Guardado, Joaquin e Willian; fuori Juanmi tra gli altri che aveva fatto molto bene.

74' 3-1 del Betis Siviglia. Miranda segna direttamente da calcio di punizione, sorprendendo con il sinistro a giro sopra la barriera un Gollini non impeccabile.

73' Brutto errore in disimpegno della Fiorentina di Martinez Quarta, con Mandragora che è costretto al fallo tattico per evitare guai peggiori. L'ex Torino non viene comunque ammonito.

71' Due cambi nella Fiorentina: fuori Jovic, Dodo e Bonaventura; dentro Cabral, Venuti e Zurkowski.

70' Giocata sontuosa di Saponara che manda fuori causa due avversari e serve Mandragora, che crossa per Ikone, ma in posizione di fuorigioco: inutile il gol dell'ex Lille.

68' Grandissima giocata di Canales, che chiude su un Ikone ben servito da Jovic e vicino all'area di rigore. Solita difficoltà ad incidere del francese negli ultimi 16 metri.

63' La Fiorentina adesso spinge e vuole il pareggio, ma per il momento il Betis riesce a disimpegnarsi e ad evitare guai peggiori.

62' Tre cambi nella Fiorentina: fuori Maleh, Sottil; dentro Mandragora e Saponara. Cambi anche nel Betis Siviglia con Luiz Felipe, Luis Henrique e Miranda che entrano in campo.

61' JOVIC! 2-1! Un lampo del bomber ex Real Madrid, che di testa approfitta di un cross di destro di Biraghi e scaraventa la sfera alle spalle di Bravo.

60' Ammonizione per Bartra che atterra al limite dell'area Ikone dopo un'ottima incursione del francese.

58' Corner di Biraghi, colpo di testa di Quarta: pallone che termina sul fondo.

57' Ancora pericolosa la Fiorentina con Quarta che spizza per Milenkovic, anticipato e chiuso in angolo.

56' Nessun problema per gli spagnoli che però stanno un po' soffrendo e rischiano ancora. Bonaventura riceve da Ikone e mette in mezzo, Barta salva in corner.

55' Ci prova il Betis in ripartenza, ma la Fiorentina chiude e riparte, guadagnando un angolo con Sottil, bravo ancora una volta a puntare l'uomo.

53' La Fiorentina è molto attiva a sinistra, soprattutto con Sottil che supera il diretto avversario e crossa di sinistro, ma il suo assist è impreciso e termina direttamente sul fondo.

51' Si sveglia Amrabat, recupera un pallone importante e rilancia per Bonaventura, che è bravissimo a servire Sottil dall'altro lato. Il classe '99 stoppa e poi viene atterrato in un contrasto da Sabaly e reclama un rigore: l'arbitro fa proseguire.

50' Primo squillo di Jovic: cross da sinistra di Biraghi e girata di testa del serbo, ma la palla termina larga.

49' Ottimo duetto tra Dodo e Ikone che porta la Fiorentina dalla bandierina: respinto l'angolo di Bonaventura.

48' Altro errore della Fiorentina che perde un pallone sanguinoso con Amrabat, ma il Betis grazia i viola e sbaglia la ripartenza.

46' Iniziata la ripresa. Intanto la Fiorentina inserisce Gollini e Martinez Quarta al posto di Terracciano e Igor.

-------------------------------------------------------------------

Differenza abissale di condizione tra le due squadre con la Fiorentina che, tranne i primi 15 minuti, è sembrata essere meno reattiva e meno pimpante degli avversari, decisamente più in palla. Decisivi comunque due errori individuali nei gol: nel primo è Maleh a perdersi la marcatura di Juanmi e a lasciarsi sovrastare, nel secondo Nico Gonzalez, anche a causa di un problema muscolare, si fa saltare facilmente dallo stesso Juanmi e la coppia Igor-Biraghi non copre adeguatamente sull'inserimento di Borja Iglesias.

47' FINISCE IL PRIMO TEMPO: 2-0 BETIS SIVIGLIA SULLA FIORENTINA.

46' Punizione lunga di Biraghi, ma il gioco viene comunque fermato per un fallo in attacco. 1 minuto di recupero segnalato.

45' Ancora Sottil a insistere a sinistra ed a mettere in difficoltà il Betis: adesso è il turno di Sabaly, che lo atterra e commette fallo.

43' Continua a provarci Sottil che allunga in modo deciso a sinistra, bruciando un paio di avversari e viene atterrato da Guido Rodriguez: giallo per il giocatore del Betis.

40' Fallo di Pezzella su Jovic che si lamenta: serbo un po' poco concreto e incisivo in questo primo tempo.

38' Canales grazia la Fiorentina: il centrocampista sbaglia a collocare la palla sulla bandierina quando aveva battuto rapidamente il corner e l'arbitro fa ripetere. Gli spagnoli si erano presentati davanti alla porta dopo una dormita generale della retroguardia viola.

37' Fiorentina totalmente in bambola: Ikone sbaglia il passaggio sulla trequarti avversaria e il Betis riparte 3 contro 2 in contropiede, ma Terracciano si supera e mette in corner su una conclusione di Canales a tu per tu con lui.

36' Esce Nico Gonzalez dopo un'ultima conclusione terminata larga ed entra Ikone: problemi per l'argentino.

34' Juanmi fa quello che vuole a sinistra, accelera e brucia Nico Gonzalez, che nell'occasione sembra anche farsi male. L'esterno poi mette in mezzo un pallone rasoterra e arriva il raddoppio di Borja Iglesias, che sbuca alle spalle di Igor e anticipa Biraghi: 2-0.

33' Ricomincia a fare gioco la Fiorentina, che però deve fare i conti con il pressing e il ritmo alto tenuti dal Betis, che la stanno mettendo in difficoltà.

32' Break a Siviglia concesso dal direttore di gara viste le temperature alte e l'inizio di stagione: a breve la ripresa del gioco.

29' Gol del Betis Siviglia, 1-0. Calcio d'angolo battuto da sinistra dagli spagnoli con Juanmi che sovrasta letteralmente a centro area Maleh, colpevole di aver marcato l'avversario in modo troppo morbido. Terracciano non può farci niente.

28' Fekir giocatore superiore in campo oggi: grande numero e velo, ma Carvalho cerca di chiudere un triangolo di troppo e la Fiorentina si salva in corner.

24' La Fiorentina cerca di reagire e torna a pressare con Biraghi dalla sinistra, ma il suo cross finisce sulla schiena dell'avversario.

22' Ancora Fekir: cross di Borja Iglesias, il 9 prova a stoppare, ma viene chiuso.

21' Viola in difficoltà, altro pallone perso, questa volta da Biraghi e Betis che non sfrutta l'occasione.

20' Betis Siviglia vicino al gol: Fekir serve Canales, l'ex Real calcia verso la porta e il suo tiro esce veramente di pochissimo.

18' Ancora Fiorentina vicina al gol, questa volta è il turno di Maleh, che mette alto di testa dopo un cross di Biraghi dalla sinistra.

16' Magia di Fekir e punizione guadagnata dal Betis Siviglia. Dalla stessa ci prova poi Pezzella, che anticipa Igor e obbliga Terracciano all'intervento.

15' Super giocata da parte di Bonaventura a centrocampo che permette ai viola di ripartire in contropiede, poi Maleh serve Sottil, molto vivace in questo avvio. L'esterno ci prova ancora una volta, ma Bravo para ottimamente.

14' Non benissimo Amrabat che in fase di impostazione perde un pallone importante, ma i giocatori della Fiorentina reclamano un fallo. Non fischia l'arbitro.

11' Si vede anche il Betis Siviglia con Borja Iglesias, che fisicamente riesce a superare Milenkovic, ma non Igor che lo chiude.

10' Occasione per Sottil che ha provato a calciare da fuori area dopo un ottimo spunto, ma il suo tiro è terminato alto sopra la traversa.

7' Si vede anche Luka Jovic, non in area di rigore, ma sulla trequarti campo. Il serbo smista bene su Gonzalez a destra, ma Moreno fa buona guardia e fa carambolare il pallone addosso all'argentino, facendolo finire in fallo di fondo.

5' Comincia sempre di più a farsi vedere la squadra di Italiano con un paio di cross di Sottil, ottimamente respinti dalla retroguardia neroverde, così come il corner battuto da Biraghi.

4' Primi 4 minuti di gara con la Fiorentina che cerca di fare la partita e si mostra subito pimpante, pur senza creare grattacapi a Bravo.

2' Primo spunto da parte di Nico Gonzalez e Dodo, con il terzino che riceve il passaggio in profondità dall'argentino, ma viene ottimamente chiuso d Moreno.

1' PARTITI! A dare il calcio d'inizio è la Fiorentina.

20.57 - Le due squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco: tutto pronto per l'amichevole.

20:50 - Queste le formazioni ufficiali del test amichevole:

Betis Siviglia (4-2-3-1): Bravo; Sabaly, Pezzella, Bartra, Moreno; Carvalho, Rodriguez; Canales, Fekir, Juanmi; Iglesias. Allenatore: Manuel Pellegrini.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh, Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Alle ore 21 fischio d'inizio per l'ultima amichevole della Fiorentina prima dell'esordio in Seria A, contro il Betis Siviglia al Benito Villamarin. Potete seguirla attraverso la diretta testuale di FirenzeViola a cura di Alessio Del Lungo e dell'inviato dalla Spagna Giacomo Iacobellis che interverrà su Radio FirenzeViola.