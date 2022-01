BEFANA AMARA, LA VIOLA NON GIOCA MA... RECITA!

Voglio augurarmi che i friulani non si offendano se dico che proprio proprio un gran bene non portano ai colori viola e che l’Udinese siamo purtroppo abituati ad accostarla ad eventi per niente belli a cominciare dalla morte di Astori. Non dico certo che sia colpa loro, ma le coincidenze mi portano a toccare ferro. All’inizio della pandemia ci fu quel teatrino legato alla trasferta della Fiorentina a Udine e la gara poi giocata a porte chiuse ed adesso siamo di nuovo a combattere questa battaglia che sembra non finire mai. L’Udinese calcio è bloccata dall’Asl territoriale per i troppi casi di Covid e non raggiungerà Firenze, facendo saltare la gara dell’Epifania al Franchi. La Befana ha cominciato il suo giro distribuendo carbone e niente dolcezze!

Cerco di metterla sullo scherzo ma so perfettamente che c’è poco da ridere e questa ennesima ondata rischia di fermare nuovamente il calcio, specchio della vita e di conseguenza attanagliato dalla recrudescenza dei contagi. L’angoscia non viene solo per lo sport, ci mancherebbe altro, ma la luce in fondo al tunnel di questa vita “in maschera” pare ancora lontana. Non so come il governo del pallone, quello politico e quello sanitario decideranno di gestire questa nuova ondata del virus, ma certamente si torna a guardare le partite con meno entusiasmo.

Il culmine però di tutto questo è la ridicola sceneggiata che la Fiorentina è costretta a recitare recandosi stasera allo stadio, preparandosi come se niente fosse e scendendo in campo. Quando raggiungerà il manto erboso dirà: ma dov’è la squadra avversaria? Arbitro, come si fa a giocare da soli? Forse non si può…tutti a casa, 3-0 a tavolino in attesa di un ufficiale rinvio! Pare roba da “Scherzi a parte” senza le relative risate che questi procurano. Ma quelli della Lega in che mondo vivono?

Per fare due chiacchere sulla partita che non c’è, posso dire che mi dispiace non vedere entrare al Franchi il nuovo acquisto Ikonè, che è già stato convocato da Italiano, ma voglio pensare al lato positivo: questi giorni serviranno per fare integrare maggiormente il ragazzo col gruppo e con le idee del Mister. Mi dispiace che il francese sia arrivato in un momento di caos che, fra il Covid e le frecciate di Barone a Vlahovic, ha rischiato di farlo passare in sordina ma mi auguro che possa farsi notare presto per quello che darà in campo…nella speranza che si continui a giocare, visto che pure la partita di domenica contro il Toro salterà.

Avrei anche voluto vedere la reazione di DV9 alle nuove polemiche su quanto da lui detto (ma qualcuno si è realmente illuso di un ripensamento del serbo?), aspettandomi la solita risposta a suon di gol dato che al ragazzo non è mai mancata la forza di reagire e di fare bene con la nostra maglia. Speriamo solo che possa mantenere il proposito di riportare la nostra Fiorentina in Europa, se il maledetto Covid ci consentirà di portare avanti questo campionato che rischia, anche stavolta, di risultare falsato dagli eventi.

La Signora in viola