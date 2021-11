BASSI A FV, Saponara un talento puro: ora è maturo

Interpellato da Firenzeviola.it nella giornata di ieri a proposito del derby tra l'Empoli e la Fiorentina, l'ex giocatore azzurro Davide Bassi ha dato anche una risposta a proposito dell'attuale rendimento del numero 8 viola (e grande ex della partita) Riccardo Saponara. Ecco le sue parole: "Non sono affatto stupito dal suo momento magico: Riccardo quando giocava da noi era un talentino adesso è un talento puro. Fin da piccolo ha sempre fatto vedere buone cose, infatti dopo poco lo comprò il Milan. Non era ancora riuscito ad esplodere ma forse adesso ha la maturità mentale giusta per fare le cose bene".

