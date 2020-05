BASELLI-VIOLA E UN INTERESSE CONTINUO. CHE SIA LA VOLTA BUONA?

Negli ultimi giorni è ritornato a galla l'interesse della Fiorentina nei confronti del centrocampista del Torino: Daniele Baselli. Il futuro del giocatore granata, infatti, resta ancora tutto un rebus e a breve incontrerà il nuovo direttore sportivo del Toro, Vagnati, per decidere se rimanere in Piemonte o se trovare un'ulteriore soluzione. La dirigenza viola, dal canto suo, non ha mai nascosto il suo apprezzamento nei confronti del classe '92, fin dai tempi dell'Atalanta.

Già nel mercato di riparazione la Fiorentina aveva bussato alla porta del Torino proponendo uno scambio tra centrocampisti. Daniele Baselli nel capoluogo toscano e Milan Badelj in maglia granata. L'operazione, però, non si concluse e chissà che i due club non possano tornare a parlarne proprio nel prossimo calciomercato estivo. La cifra che dovrebbe versare il club di Rocco Commisso per assicurarsi il giocatore non è di quelle esagerate e si potrebbe trovare un accordo anche con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ora come ora, sulle tracce di Baselli, oltre ai viola, ci sarebbe anche il Milan che ha come obiettivo quello di rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Baselli, però, a Firenze ritroverebbe il suo amico ed ex compagno di squadra al Torino Marco Benassi e questo potrebbe spingere il calciatore a scegliere l'opzione fiorentina.