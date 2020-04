AVV. ROMBOLÀ A FV, Viola può spendere di più se...

Intervistato ieri da FirenzeViola.it, l'avvocato Carlo Rombolà - esperto di diritto dello sport e docente della Luiss - ha spiegato come alla luce della delibera dell'UEFA di allentare le maglie del fair play finanziario per la partecipazione alle competizioni europee 2020/21 la Fiorentina potrebbe spendere di più: "Se per maglie larghe intendiamo la possibilità che la UEFA ridimensioni la severità delle norme a tutela del Fair Play Finanziario, dico di no, perché ritengo improbabile che succeda. Se invece si allude all’eventualità che la Fiorentina raggiunga un accordo con la UEFA sotto forma di voluntary agreement, allora sì, perché in tal modo i viola avrebbero la possibilità di investire subito e ammortizzare le perdite entro il prossimo triennio".

