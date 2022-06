ATLETICA, Golden Gala: Iapichino e Fabbri presenti

Il Golden Gala, storica manifestazione di atletica leggera dedicata a Pietro Mennea, dopo la parentesi del 2021 che vide l'evento spostarsi a Firenze, torna a Roma e tra i tanti atleti in gara saranno presenti anche due protagonisti italiani e fiorentini: Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri. La figlia d'arte farà il salto in lungo alle ore 20.38, mentre il secondo sarà in gara alle ore 19.15 nel getto del peso. Il tutto sarà trasmesso oggi in diretta su Rai Sport e Rai 3.