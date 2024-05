ARTHUR FREDDO, NICO ALTRUISTA. QUALITÀ JACK, NICO C'È, NON IKONÈ. MEGLIO MILENKOVIC DI RANIERI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

TERRACCIANO - Dopo il colpo di testa alto di Deiola è bravo ad alzare sopra la traversa il tentativo di Luvumbo e poi a togliere di porta il tentativo di Obert. Si ripete in uscita con i piedi ancora su Luvumbo poi si deve arrendere al colpo di testa ravvicinato di Deiola. Battuto anche da Kingston ringrazia il VAR sul tiro da fuori di Lapadula poi annullato sul quale pare in lieve ritardo, 6

DODÒ - Buona spinta nella prima mezz’ora ma anche poca copertura sulle ripartenze dei sardi che arrivano con facilità dentro l’area di rigore. Chiude il primo tempo con una buona iniziativa da destra dalla quale nasce l’occasione di Castrovilli. Continuo nella sua azione anche nel secondo tempo per fortuna non tiene in gioco Lapadula sul gol annullato, 6

MILENKOVIC - Duello rusticano dentro la propria area con l’ex Mina ma poco prima della mezz’ora gli scappa Lapadula sulla destra. Italiano gli risparmia la seconda metà del secondo tempo. Più sicuro del compagno di reparto, 6

DAL 20’ QUARTA - Un colpo di testa sul fondo a una decina di minuti dalla fine, per il resto fa buona guardia, 6

RANIERI - Buon per lui che Nandez e Lapadula si ostacolino sulla prima palla del Cagliari dentro l’area. In difficoltà anche in avvio di ripresa soffre su un cross di Nandez dalla destra e alla fine perde Deiola sul gol del pareggio, 5

BIRAGHI - Come Ranieri si fa un po’ sorprendere dal primo traversone dalla sinistra del Cagliari. Si rifà con un bel cross per Belotti nella prima occasione dei viola ma è lui a tenere in gioco Deiola sul gol del pari dei sardi. Bissa la punizione del primo tempo con l’assist per il pari di Nico. Alti e bassi, 6

MANDRAGORA - Si vede il giusto in un primo tempo che conclude con un’ammonizione ingenua per fallo su Scuffet. Sottotono, 5,5

Dal 11’st ARTHUR - Ci prova da fuori area mandando alto sopra la traversa poco dopo l’ingresso in campo. Poi si prende la responsabilità di un rigore che vale moltissimo. Freddo, 7

BONAVENTURA - Primo tempo che non si discosta troppo dalla prestazione sofferente con il Napoli fino a quando non pennella il sinistro vincente per il vantaggio della Fiorentina. Di lì a poco è bravo anche a chiamare al tiro Castrovilli. Rimedia il giallo dopo 25 minuti nel corso del secondo tempo, ma della sua qualità non si può fare a meno, 7

Dal 28’st BELTRAN - Fa poco ma in un modo o nell’altro porta a casa un rigore preziosissimo, 6

IKONÈ - Fin troppo in ombra in una prima frazione di gioco in cui tra cross e dribbling non riesce a farsi notare. Italiano lo richiama a inizio ripresa. Non pervenuto, 5

Dal 11’st NICO - Un tentativo sulla destra prima che sia puntuale nel deviare in rete il gol del pareggio. Altruista nel concedere il rigore da tre punti ad Arthur, 7

BARAK - Perde Deiola sugli sviluppi di un corner dalla sinistra. Lo stesso capita nel corso della ripresa sempre sugli sviluppi di un corner. Alla fine va meglio giocando qualche metro più indietro, 5,5

CASTROVILLI - Anche lui in ombra nella prima parte della gara seppure su invito di Bonaventura, a poco dall’intervallo, si veda negare il gol sul diagonale da sinistra da una bella parata di Scuffet. Non sfigura anche nella ripresa, 6

BELOTTI - Bello il colpo di testa al quarto d’ora, altrettanto la risposta di Scuffet. E’ però l’unico squillo di una partita in cui fatica a rendersi pericoloso, 5,5

Dal 28’st NZOLA - Ravviva l’attacco anche se non riceve troppi rifornimenti, 6

ITALIANO - Mixa turnover e rodaggio in vista di Atene ma nella prima mezz’ora del primo tempo in area di rigore si rivedono le disattenzioni delle ultime sfide di campionato. Ci vuole allora una gran giocata di Bonaventura per sbloccare il risultato e portare avanti i viola a 5’ dall’intervallo. L’avvio di ripresa di marca rossoblu viene premiato dal pari del Cagliari dopo l’uscita di Ikonè e Mandragora per Nico ed Arthur. Poi tocca anche a Milenkovic, Beltran e Nzola per Quarta, Bonaventura e Belotti. Il finale di gara è fuori dagli schemi ma il risultato premia lui e la sua squadra che centra la terza qualificazione europea consecutiva, 7