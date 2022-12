ARNUZZO, Consiglio ai viola tre giocatori: ecco quali

Si avvicina a grandi passi la partita di domani tra Fiorentina e Always Ready, seconda uscita amichevole dei viola del mese di dicembre dove la squadra di Italiano continuerà a fare le prove generali in vista della ripresa del campionato. Per approfondire meglio che tipo di realtà sia la squadra boliviana che affronteranno domani alle 18 al Franchi Biraghi e compagni, Firenzeviola.it ha contattato il direttore sportivo dell'area internazionale Gianluca Arnuzzo. Di seguito un estratto delle sue parole: "Di giovani interessanti ce ne sono tanti: consiglierei, ad esempio Moises Paniagua, una punta centrale del 2007 che ha esordito con gol, ma assieme a lui il 2003 Espinoza o il terzino destro Diego Medina che ha già esordito in Nazionale maggiore. Spero che i viola vedano giocatori interessanti e ci possano dire se qualche nostro talento fa al caso loro".

