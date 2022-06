AQUILANI, La panchina del Pescara non interessa

Negli scorsi giorni sono uscite numerose notizie a proposito della possibilità di vedere Alberto Aquilani sulla panchina del Pescara per la prossima stagione. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, nonostante l'interessamento del club abruzzese, il tecnico attualmente alla guida della Fiorentina Primavera - in attesa di sciogliere le riserve sul suo futuro - non sta attualmente prendendo in considerazione, tra le ipotesi che gli sono state sottoposte, l'opzione Pescara (società alla quale non si è proposto, come riportato da altri organi di informazione).