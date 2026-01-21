FirenzeViola

Anche la sindaca Sara Funaro arrivata alla cattedrale di St. Patrick

È arrivata anche la sindaca di Firenze Sara Funaro presso la cattedrale di St. Patrick di New York per seguire i funerali di Rocco Commisso in rappresentanza della città e delle istituzioni fiorentine. 

La sindaca, che ha trattato in questi mesi con la famiglia Commisso a margine del restyling dello stadio Artemio Franchi, era presente anche sabato pomeriggio al Viola Park al fianco del direttore generale Alessandro Ferrari per esprimere vicinanza al club viola a poche ore dalla scomparsa del suo presidente. 