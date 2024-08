AMRABAT, Pensa ancora all'addio: la Viola non demorde

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I tentativi per convincere Sofyan Amrabat a rimanere alla Fiorentina stanno andando avanti di giorno in giorno. Anche oggi - Ferragosto - la squadra si è allenata al Viola Park e non sono mancati i confronti tra il giocatore (che peraltro si candida come probabile titolare per l’esordio in campionato della squadra di Palladino sabato a Parma), la dirigenza e il tecnico stesso, colui il quale ha già fatto sapere in modo chiaro che gradirebbe una permanenza del marocchino a Firenze.

Ad oggi però, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, nonostante i tentativi portati avanti dall’area tecnica l’ex United resta un giocatore “in uscita” e dunque non sembrano essere stati fatti sensibili passi in avanti per persuadere il giocatore a rimanere e - di conseguenza - a estendere il suo contratto in scadenza nel 2026. Le parti si aggiorneranno all’inizio della prossima settimana, dopo la trasferta al Tardini, con la Fiorentina che continuerà a giocarsi le sue carte sperando che Amrabat cambi idea.