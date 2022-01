AMRABAT, Avanti in C. d'Africa: 2-1 al Malawi e 90'

In attesa di trovare una sistemazione sul mercato (la trattativa con il Tottenham sembra ben avviata), prosegue l'avventura di Sofyan Amrabat in Coppa d'Africa: il centrocampista infatti ha battuto con il suo Marocco negli ottavi di finale del torneo il Malawi per 2-1 (in rimonta). Al gol del vantaggio di Mhango, hanno poi risposto prima En Nesyri e poi nella ripresa Hakimi, che hanno permesso al Marocco di ribaltare il punteggio e di approdare ai quarti. Per il mediano viola, schierato in campo dall'inizio, 90' in campo. Amrabat nel prossimo turno (che si giocherà il 30 gennaio) affronterà la vincente di Costa d'Avorio-Egitto, in programma domani alle ore 17.