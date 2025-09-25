Amatucci sul calcio italiano: "Giocano pochi giovani, è un dato di fatto"

Amatucci sul calcio italiano: "Giocano pochi giovani, è un dato di fatto"
© foto di Alberto Gardin
Oggi alle 15:23Notizie di FV
di Redazione FV

Lorenzo Amatucci, centrocampista di proprietà viola e in prestito al Las Palmas, ha parlato del calcio italiano ai nostri microfoni: “Mi senti spesso con Kayode siamo molto legati. Con Bianco non ci sentiamo spesso, ogni tanto capita. Che in Italia giochino meno giovani è un dato di fatto. Magari, nascendo in un altro Paese, avrei potuto giocare di più ma non mi piace dire queste cose: devi trovare l'allenatore e la situazione giusta e magari avere un po' più di fortuna".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE