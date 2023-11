ALLENAMENTO, Botta e ghiaccio per Parisi: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Oggi allenamento a porte aperte con qualche big -come Gonzalez, Arthur, Biraghi e Milenkovic ed altri impegnati lunedì- rimasto a lavorare a parte. Parisi, che aveva iniziato la partitella, si è invece fermato per una botta che ha destato subito grande allarme. Ghiaccio per il terzino anche se dal club fanno sapere che non dovrebbe essere nulla di preoccupante.

