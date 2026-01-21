FirenzeViola

Alle 16 il funerale di Commisso nella Cattedrale di San Patrizio: le ultime da New York

© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 13:33
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato Tommaso Loreto

Dopo due giorni durante i quali il feretro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso è stato esposto presso la camera ardente in New Jersey oggi, nella Cattedrale di San Patrizio a New York, si terrà alle ore 10 locali (le 16 italiane) il funerale del patron gigliato. Successivamente dopo il funerale Commisso verrà sepolto in un cimitero in New Jersey vicino alla sede di Mediacom. Nel video di seguito tutte le ultime dal nostro direttore Tommaso Loreto, inviato a New York per raccontarci passo dopo passo il saluto al presidente viola: