Alle 16 il funerale di Commisso nella Cattedrale di San Patrizio: le ultime da New York
Dopo due giorni durante i quali il feretro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso è stato esposto presso la camera ardente in New Jersey oggi, nella Cattedrale di San Patrizio a New York, si terrà alle ore 10 locali (le 16 italiane) il funerale del patron gigliato. Successivamente dopo il funerale Commisso verrà sepolto in un cimitero in New Jersey vicino alla sede di Mediacom. Nel video di seguito tutte le ultime dal nostro direttore Tommaso Loreto, inviato a New York per raccontarci passo dopo passo il saluto al presidente viola:
Fabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembraredi Lorenzo Di Benedetto
Fabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
