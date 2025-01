AGROPPI, Il ricordo e il cordoglio per la sua scomparsa

FirenzeViola.it

Quella appena conclusa è stata una giornata di cordoglio per la scomparsa a 80 anni e nella sua Piombino di Aldo Agroppi, grande tifoso di Torino e Fiorentina che in carriera ha allenato la squadra viola in due occasioni, restando nel cuore di Firenze nonostante le difficoltà soprattutto della seconda esperienza. Sono stati tanti i ricordi di un uomo mai banale e sempre sincero e diretto, da Giancarlo Antognoni che ha ricordato il suo rapporto con Agroppi sia da giocatore che da dirigente, a Renzo Contratto che con l'allenatore ha sempre avuto un gran rapporto.

Da "Io non so tenere le relazioni pubbliche con la gente che non è seria, perché non la sopporto. Ho molti nemici, ma ho tantissimi amici", fino a "La Juventus è ancora la razza padrona, contano poco gli organici. I campionati si vincono anche nei corridoi, per telefono, mica solo in campo", passando per "L'arrivismo di certi dirigenti, disposti, se necessario, a passare anche sul cadavere della propria mamma. L'incapacità di alcuni personaggi e l'incoerenza di altri" e da "Meglio due feriti che un morto", Agroppi ha regalato frasi che hanno fatto la storia.

LEGGI ANCHE: "ADDIO ALDO, UOMO ARGUTO E FUORI DAGLI SCHEMI"