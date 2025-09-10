"Ad ogni gol di Beltran scatta un bonus". Il retroscena rivelato da Pradè

Nella lunga conferenza stampa andata in scena al Viola Park per fare un bilancio del calciomercato appena concluso, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha rivelato anche un dettaglio inserito nel contratto che ha portato nelle ultime ore della sessione estiva Lucas Beltran al Valencia in prestito secco. Un prestito che farà fruttare soldi per ogni gol che l'attaccante argentino riuscirà a segnare nella sua nuova avventura in Spagna. "Il comportamento di Lucas - ha detto Pradè - è sempre stato eccezionale in questi anni e noi abbiamo avuto un comportamento in linea. Lui peraltro è ancora un nostro giocatore e nel contratto ha una clausola che prevede per ogni suo gol dei bonus importanti: per lui faremo sempre il tifo come se fosse un nostro giocatore".

