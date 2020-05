ACF, Potrebbe non fare il maxi-ritiro in albergo

Continua l'incertezza intorno all'effettiva ripresa della Serie A. E se poco fa è infatti uscita la notizia che la Serie A avrebbe chiesto sostanziali modifiche al protocollo FIGC, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, c'è anche la Fiorentina tra le società che starebbero pensando di non fare il maxi-ritiro in un albergo, soluzione prospettata a quei club sprovvisti di centro sportivo con foresteria. I viola infatti, ad ora, non hanno prenotato alcuna struttura.