ABISSO, Precedenti positivi ma errori da matita blu

Rosario Abisso, arbitro designato per Lazio-Fiorentina, dirigerà i viola per la nona volta in carriera: se guardiamo al computo generale dei precedenti il fischietto siciliano porta bene in casa gigliata, visto che nelle otto sfide da lui arbitrate sono arrivate 6 vittorie per la Fiorentina, un pari ed una sconfitta. A preoccupare è però il periodo di forma di Abisso, recentemente al centro di diverse polemiche per alcune sue decisioni: l'unica sconfitta dei viola con Abisso a dirigere risale infatti a pocopiù di un mese fa, un Milan-Fiorentina in cui i rossoneri si imposero per 2-0 ed Abisso fu protagonista assegnando due rigori alla formazione di casa, di cui il secondo (parato poi da Dragowski a Kessie) era parso decisamente severo, vista la lieve spinta di Caceres a Theo Hernandez.

Tra i precedenti più significativi dell'arbitro palermitano coi viola c'è sicuramente quello del febbraio 2019: in un rocambolesco 3-3 al Franchi tra Fiorentina ed Inter Abisso, dopo aver consultato il Var, accordò nel finale di gara un rigore ai viola per presunto fallo di mano in area di D'Ambrosio, poi smentito dai replay. Il rigore fu trasformato da Veretout e causò polemiche già nell'immediato post-partita, quando l'allora allenatore dell'Inter Luciano Spalletti usò toni molto duri per commentare la decisione dell'arbitro. L'ultimo match arbitrato da Abisso risale al 17 dicembre scorso, quando in un Roma-Torino finito 3-1 per i giallorossi Abisso espulse il granata Singo per doppia ammonizione dopo pochi minuti. La decisione fu ampiamente contestata e l'arbitro fermato fino ad ora. A meno di un mese dalla sua ultima direzione, Abisso tornerà proprio all'Olimpico e sarà osservato speciale del designatore Rizzoli.