ABISSO, I precedenti tra vittorie e polemiche VAR

Rosario Abisso, arbitro designato per dirigere il match di domenica contro il Milan, si è per ora dimostrato un vero e proprio talismano per la Fiorentina: i tifosi viola sono autorizzati a tutti gli scongiuri del caso, ma fino ad ora con il fischietto siciliano in campo i gigliati hanno collezionato solo risultati positivi. Sette le volte che Abisso ha arbitrato la Fiorentina tra campionato e Coppa Italia, il bilancio dice 6 vittorie ed un pari. Il precedente più famoso risale proprio all’unica volta che i viola non hanno conquistato i tre punti: era il febbraio 2019 e nel rocambolesco 3-3 casalingo contro l’Inter Abisso fu protagonista del controverso finale di gara: il direttore di gara, dopo aver consultato il VAR, assegnò un rigore a tempo scaduto per i viola per un presunto fallo di mano di D'Ambrosio; da quella decisione scaturirono il pari di Veretout ed enormi polemiche nel post-partita. L’ultimo precedente invece coincide con il debutto stagionale della Fiorentina, una vittoria di misura dei viola sul Torino targata Castrovilli.