5MINUTI, Calcio nel caos e Udine: il punto di FV

Nonostante il caos che sta mettendo in ginocchio l'Italia e il calcio italiano, come ogni lunedì torna "5 Minuti", la rubrica di FirenzeViola.it nella quale analizziamo il week-end della Fiorentina. Grande attenzione non può non essere rivolta al tema del Coronavirus e degli effetti che potrebbe avere sul calcio italiano, oltre al commento dello scialbo pareggio di Udine. In un'edizione particolare, ecco la puntata odierna: