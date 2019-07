QUI USA, LIVE FV: SECONDO GIORNO IN NORTH CAROLINA

18.30 - Squadra partita, dopo una visita al palasport Halton Arena, sempre all'interno del campus, dove giocano le squadre maschile e femminile di basket e la femminile di volley. L'appuntamento con gli allenamenti è nel pomeriggio, quando in Italia sarà ormai notte, mentre domani è prevista la conferenza stampa di Montella e un giocatore pre gara con l'Arsenal. La mattina Montella farà invece rifinitura a porte chiuse. La sera infine quattro calciatori ed Antognoni parteciperanno alla all house of soccer vicino allo stadio, festa nel village con giocatori di NBA e NHL.

18.10 - La squadra sale sul pullman per tornare in albergo.

17.50 - Ecco le parole del nuovo collaboratore Dario Dainelli: "Provo tanta soddisfazione, sono stati anni bellissimi e sono orgoglioso di esserci stato da giocatore e le stesse sensazioni le provo ora che mi hanno richiamato da dirigente. Fine carriera? Sinceramente non ho fatto tanta fatica perché sono andato per le lunghe con la carriera di giocatore, poi diventare dirigente a Firenze ha aiutato sicuramente e sono stimoli nuovi e gratificazioni perciò sono tranquillo. Supervisore area tecnica? Sto tutti i giorni con la squadra, è un ruolo delicato perché starò appunto con i giocatori e farò da tramite con la società, con Pradè, Giancarlo e la proprietà. Poi ci sono gli aspetti tecnici e organizzativi, della preparazione e gli aspetti medici perciò devo vedere che tutto vada bene e se ci sono cose da migliorare e qualcosa che non va riferire alla società ovviamente. Conoscere l'ambiente aiuta a trasmettere senso di appartenenza? A diversi ragazzi ho detto proprio questo, perché dare consigli è difficile ma trasferire le esperienze che si sono già vissute è più semplice, loro si sentono consigliati da un fratello maggiore. La mia esperienza qui aiuterà perché capisco cosa può dare questa piazza ma anche le difficoltà, oltre alle dinamiche di spogliatoio vissute per 20 anni. Sensazioni da Commisso? Mi ha fatto un bell'effetto Barone, sia nella trattattiva che in viaggio a Moena, è disponibile e alla mano e ti mette a tuo agio, facendoti capire subito gli obiettivi e il suo pensiero. Poi l'altra sera ho conosciuto il presidente Commisso alla gara, che ha un approccio molto tranquillo e umano tanto che ha chiamato a sé diversi tifosi, è disponibile e faremo sicuramente bene. Trattativa? Diversi anni fa quando ero a Chievo ci fu un primo contatto con Pradè per riportarmi a Firenze e c'era anche Montella qui. La cosa non era andata in porto ma abbiamo continuato a sentirci. Poi nei mesi scorsi c'era stata la possibilità di tornare e mi ha chiamato mentre ero in vacanza. Sono tornato prima proprio dall'America perché ero felice della chiamata. Futuro da dirigente? E' presto dirlo ma per ora ho tanto entusiasmo"

17.12 - Mentre i giocatori vanno a raffreddare i muscoli, provati dal caldo, Dario Dainelli parlerà con i giornalisti per la prima volta nella sua nuova veste di collaboratore di Pradè con il compito di seguire i giocatori.

17.05 - Tempo di visite mediche in Italia per Rasmussen che si unirà dopo al gruppo per gli impegni in Under 21, ma non si sa ancora se volerà in America. Le condizioni di Montiel invece sono comunque buone, nonostante la distorsione alla caviglia che lo mcostringe a stare fermo. Per gli altri allenamento breve e già finito perché la temperatura è a dir poco bollente a Charlotte.

17.00 - Allenamento sul campo già finito.

16.50 - Per quanto riguarda i giocatori usciti malconci dalla gara con il Chivas, Montiel ha iniziato le cure del caso (LEGGI REPORT), mentre Benassi è comunque in campo. Castrovilli ha invece il ghiaccio sul ginocchio.

16.45 - Il gruppo viola è in campo con Chiesa e Milenkovic che da ieri si sono aggregati e stanno svolgendo gli allenamenti regolarmente. Ecco le foto di Firenzeviola in cui si vedono i giocatori alle prese con le esercitazioni tattiche, una partitella a schemi, con l'aiuto delle sagome.

16.30 - La Fiorentina ha iniziato il secondo giorno di allenamento a Charlotte, nel centro sportivo del North Carolina (29mila studenti in media). Qui si allenerà fino al 20, quando poi giocherà la seconda partita dell'ICC contro l'Arsenal.