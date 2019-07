LIVE FV, 5° giorno di ritiro: seduta terminata

11.38 - Terminato l'allenamento mattutino degli uomini di mister Vincenzo Montella.

11.25 - L'unico a rimanere in campo è stato Dusan Vlahovic che è rimasto a colloquio con il vice di Montella Russo che gli ha spiegato alcuni movimenti-

11.15 - La partitella dei giocatori della Fiorentina è finita in questo momento. E la sessione di allenamento termina qui.

11.10 - La squadra di Vincenzo Montella si sta allenando anche sulle nuove regole di campo che entreranno in vigore dalla prossima stagione. Infatti adesso il portiere può servire il suo compagno da rimesse dal fondo anche se quest'ultimo non è del tutto fuori dall'area di rigore. Adesso Il difensore può esser servito anche se si trova dentro l'area e di conseguenza può essere pressato dall'attaccante.

10.53 - Adesso Montella sta facendo provare ai suoi alcuni calci d'angolo

10.50 - C'è anche Jordan Veretout che sta svolgendo lavoro in palestra

10.47 - La squadra una volta finito gli esercizi di possesso palla, ha iniziato una partitella a tutto campo 11 vs 11. Queste le due squadre che si stanno affrontando: Dragowski, Beloko, Hristov, Ceccherini, Ranieri, Saponara, Benassi, Cristoforo, Montiel, Koffi, Vlahovic. L'altro 11 è composto da: Terracciano, Venuti, Dabo, Vitor Hugo, Hancko, Lakti, Castrovilli, Baez, Sottil, Simeone, Eysseric

10.45 - Thereau, Baroni, Pierozzi, Meli e Gori si stanno allenando a parte nel campino adiacente svolgendo lavoro differenziato

10.38 - La squadra viene divisa in due gruppi. Anche se stanno svolgendo lo stesso esercizio di possesso palla intorno ad un rombo costruito con i cinesini

10.35 - Prosegue la parte atletica in campo per i calciatori viola con allunghi e scatti

10.25 - Come ieri è assente Jordan Veretout che non sta svolgendo né lavoro in campo né in palestra

10.20 - I calciatori stanno entrando sul terreno di gioco una volta finita la parte di riscaldamento

9.58 - Come al solito la rosa viene divisa in due gruppi: il primo è entrato ora sul terreno di gioco; il secondo prosegue invece l'attivazione in palestra

9.35 - Oggi arriverà nel ritiro di Moena anche Joe Barone. In vista della presentazione della rosa della Fiorentina in programma stasera ci sarà anche il braccio destro di Rocco Commisso, la cui presenza è prevista anche negli USA per la International Champions Cup.

9.30 - La squadra come sta svolgendo il consueto risveglio muscolare prima di scendere in campo mentre i collaboratori di Vincenzo Montella stanno preparando il terreno di gioco

Segui il live di FirenzeViola.it del quinto giorno di ritiro moenese della Fiorentina.