GRAVINA, Su Inter e Juve Commisso ha torto. DV9...

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina risponde anche alle accuse rivolte da Rocco Commisso ad Inter e Juventus in merito ai bilanci: "Non ha ragione. Per fare mercato bisogna rientrare in precisi indici di liquidità. Un conto è allarmarsi per il debito, un altro è dire che uno vince perché ha barato. E stendo un velo pietoso sui giudizi morali che Commisso dà della classe dirigente. Dopodiché dobbiamo mettere il sistema in sicurezza. Le norme da noi già varate riducono il margine di investimento a debito, vincolandolo sui ricavi. Le renderemo ancora più stringenti".

Poi un commento anche sul caso Vlahovic, tirato in ballo dallo stesso Gravina: "È emblematico. Non si definisce la cessione perché non si accontenta il procuratore. Credo che, al punto in cui siamo arrivati, dovremmo rimettere mano alla legge Bosman e prevedere un parametro legato alla valorizzazione del calciatore da parte di un club. Qui ha ragione Commisso, quando dice che il suo centravanti deve essere grato alla Viola".