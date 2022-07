FOTO FV, Giorno libero ma autografi e foto per Jovic

Nonostante il giorno libero concesso da Vincenzo Italiano a tutta la squadra dopo il triangolare giocato ieri, i giocatori viola sono comunque i protagonisti della giornata a Moena. Come mostrano le foto di FirenzeViola.it, c'è stato un bagno di folla per Luka Jovic fuori dall'hotel che ospita la Fiorentina in Trentino: l'attaccante serbo non si è sottratto all'affetto dei tifosi e ha scattato foto e firmato autografi ai tifosi presenti.