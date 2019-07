ACF-REAL VICENZA 6-1, Rivivi il LIVE del match

Con la partita finisce anche la nostra diretta testuale. Vi rimandiamo alle nostre pagine per ogni ulteriore aggiornamento

90' +4' - L'arbitro fischia la fine. La Fiorentina batte 6-1 il Real Vicenza in un'amichevole utile per mettere in mostra qualche talento della Primavera viola

90' +4' - Gol di Simic che chiude definitivamente la gara

90' +1' - Ci prova Spalluto con un'occasione simile al gol dell'attaccante viola. La girata col destro questa volta viene messa in corner

89' - Tentativo velleitario dalla distanza di Ochoa del Real Vicenza. Sarà presumibilmente una delle ultime azioni del match

85' - Ci avviamo verso il finale di una partita che ormai ha poco da dire. La Fiorentina gestisce palla a metà campo

81' - Cambio nella Fiorentina: esce Ghidotti, entra Nannelli

80' - Bel tiro da fuori area di Mosti, messo in corner dal portiere Protopappas

78' - Bell'aggancio in area di Kukovec che con un sombrero supera il portiere e poi segna il 5-1

78' - GOL della Fiorentina! Bella segnatura di Kukovec

76' - Miracolo del portiere avversario su un tiro a botta sicura di Spalluto dopo una bella azione di Fiorini sulla sinistra

75' - Cambio nella Fiorentina: esce N. Pierozzi ed entra Gelli

71' - Bel filtrante di Kukovec per Simic che tutto solo davanti al portiere non sbaglia: è 4-1 Fiorentina

71' - Altro GOL della Fiorentina! Segna Simic

65' - Azione sviluppata sulla destra con Simic che la mette in mezzo rasoterra per Spalluto. L'attaccante viola spara un destro potente che si insacca in rete

65' - GOL DELLA FIORENTINA! Ha segnato Spalluto

62' - Girandola di cambi per la Fiorentina: escono Gori, Illanes, E. Pierozzi e Baroni ed entrano Ponsi, Mosti, Spalluto e Dalle Mura

60' - Bella azione di Gori al limite dell'area: la punta viola viene stesa al limite dell'area

58' - Kukovec manca un aggancio in area che lo avrebbe messo a tu per tu con il portiere. Continua comunque a spingere la squadra viola

55' - Occasione clamorosa per la Fiorentina da angolo. Cross di Simic e Illanes manca il pallone a mezzo metro dalla porta. Il pallone viene invece impattato da Pierozzi che però lo spedisce ancora fuori

54' - Altra grande occasione per la Fiorentina, con Gori che tira a botta sicura da dentro l'area. Palla fuori di pochissimo

51' - Ci prova da fuori area lo stesso Pierozzi: pallone alto sopra la traversa

50' - Buon fallo guadagnato ancora una volta da N. Pierozzi, apparso in palla in questa partita

45' - Si riparte a Moena

Questa la formazione della Fiorentina per il secondo tempo: Ghidotti; E. Pierozzi, Illanes, Baroni, Simonti; Fiorini, Hanuljak, N. Pierozzi, Simic, Gori, Kukovec.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Senza ulteriori sussulti, l'arbitro fischia due volte e le squadre si fermano per la fine del primo tempo

45' - Assegnato 1 minuto di recupero

40' - Stacco di testa imperioso di Gori che scavalca il portiere ma per poco non riesce a trovare lo specchio della porta

37' - Discesa sulla sinistra di Gori che mette in mezzo per Marozzi: per il numero 7 è un gioco da ragazzi insaccare in rete il vantaggio viola

37' - GOL DELLA FIORENTINA! Marozzi porta in vantaggio i viola

35' - Altri cambi del Vicenza. Esce il portiere Dominguez ed entra Protopappas. Queste interruzioni fanno peraltro innervosire Bigica

34' - Cambio nel Real Vicenza: esce Moretti, entra Buscema

31' - Partita adesso bloccata. I viola fanno il gioco ma non riescono a sfondare

25' - Schetino ferma con un fallo un pericolosissimo contropiede del Vicenza dopo un brutto pallone perso da Illanes

24' - Illanes sbaglia un gol colpendo male di testa un ottimo cross su punizione di Marozzi

23' - Fallaccio subito da Gorgos a centrocampo. L'arbitro decide di non ammonire l'avversario

21' - Bella azione della Fiorentina. Lancio dalla difesa che trova Maganjic: stop e passaggio per Pierozzi. Il tiro dell'estrerno viola viene deviato dal portiere e per Gori è un gioco da ragazzi fare tap-in per il pareggio

21' - GOL DI GORI! PAREGGIA LA VIOLA

19' - Adesso la Fiorentina sembra aver preso sicurezza e sta chiudendo gli avversari nella propria area

17' - Palo di Gori! Bella punizione sul lato del portiere: Dominguez era sulla traiettoria ma il pallone si schianta sul palo alla destra del portiere

16' - Fallo guadagnato da Pierozzi in buona posizione. Ottima occasione per la Viola

13' - Ritmi blandi in campo, con la Fiorentina che prova ad attaccare ma non riesce a trovare spazio. Evidente la mancanza di affinità tra le punte che faticano a trovarsi

8' - Il difensore del Real Vicenza Barrazza tira direttamente dai 30 metri e trova Ghidotti fuori dai pali. Il pallone scavalca il portiere viola e si insacca per il vantaggio degli ospiti

8' - GOL del Real Vicenza! Che dormita di Ghidotti

2' - Ghidotti rischia dopo un retropassaggio pericolosissimo da parte della difesa viola. Il portiere viola si salva con un controllo di testa

0' - Partiti! Batte il calcio d'inizio la Fiorentina

16.59 - Entrano in campo in questo momento gli staff delle due squadre. Manca sempre meno all'inizio del match

16.50 - Circa 100 tifosi seguono la partita che prenderà il via a breve

A Moena va in scena la seconda amichevole del ritiro in terra trentina della Fiorentina. Con molto meno appeal rispetto alla partita contro il Team Val di Fassa - per evidenti motivi - i giocatori della Fiorentina arrivati per questa seconda settimana affrontano il Real Vicenza, squadra di calciatori senza contratto. Non mancherà comunque la curiosità di vedere i giovani viola agli ordini di Emiliano Bigica battagliare con giocatori professionisti. Segui con FirenzeViola.it la diretta testuale della sfida.

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti, Pierozzi Edo, Zanon, Illanes, Schetino, Baroni, Marozzi, Gorgos, Gori, Maganjic, Pierozzi Nic. All. Bigica.

REAL VICENZA: Dominguez, Diovisalvi, Gomez, Gattari, Tsikrikas, Barrazza, Moretti, Perlog, Kostantinidis, Di Cesare, Katseris. All. Sculac