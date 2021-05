ZUCCALÀ, Commisso? In USA se le dicono così

Nel corso del TMW News è intervenuto Franco Zuccalà voce storica della Rai con cui abbiamo analizzato il 'caso' Commisso: "Sono stati dodici anni a lavorare per la Rai in America. Lì - ha detto - c'è un modo di fare diverso dal nostro. Noi giornalisti crediamo di dover essere tutelati per quel che diciamo, là sono più abituati al rapporto diretto e se le dicono belle chiaramente. Commisso ha acquisito quella mentalità e ha avuto questo sfogo. Credo si tratti di una questione di nervosismo momentaneo e penso possa tornare sui suoi passi. Per quanto riguarda la questione tecnica è un altro discorso che dipende da tanti problemi: nel nostro campionato parti con un obiettivo e poi ne ottieni un altro. Lui era fuori dalla realtà italiana ha pagato ma ora si sarà fatto un'esperienza da presidente".