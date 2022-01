ZIGONI, Vlahovic da vedere alla Juve con tanti galli

Gianfranco Zigoni, ex attaccante di Juventus e Verona, ha parlato a TMW di Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "E' forte e la Juve ha fatto un bel colpo, però vedo che Morata è sottovalutato. Lo spagnolo invece non è male. Su Vlahovic faccio questa riflessione: con la Fiorentina tutti giocavano per lui ed era il protagonista assoluto, ora voglio vedere cosa succede alla Juve dove ci sono tanti galli...".

Sul giocatore che pensa?

"E' veloce, tecnicamente buono ed è mancino. I mancini hanno sempre qualcosa in più. Eppoi ha un carattere forte, lo vedo pieno di personalità, sembra un condottiero".

A Firenze cosa devono pensare dopo che vari calciatori forti se ne sono andati tutti alla Juve?

"In questo calcio dicono che sono tutti professionisti e anche il tifoso alla fine deve capire questo. Non mi piace però questa usanza di baciare la maglia da parte dei calciatori. Lasciate perdere. Meglio dire: finché gioco metto il cuore, però posso andar via. Basta. E' inutile vedere certe scene sotto la curva. Io non l'ho mai fatto".

Baciare la maglia come lo giudica?

"Io bacio le donne... Alla Roma sarei stato tutta la vita, ma non ho mai baciato la maglia".