ZANIOLO, Conferma: "Sì, parto per la Turchia"

Nicolò Zaniolo lascia l'Italia per raggiungere Istanbul. Accordo definitivo tra Roma e Galatasaray, club che lo attende per visite mediche e firma sul contratto. "Sì, sono in partenza. Un abbraccio a tutti", ha detto a Sky Sport Zaniolo all'uscita dall'albergo milanese. Ora l'attaccante classe '99 sta raggiungendo sta raggiungendo l'aeroporto e nei prossimi minuti decollerà, destinazione Turchia.