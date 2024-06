ZANIOLO, Ci prova il Villarreal ma priorità all'Italia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Relevo in Spagna, il Villarreal starebbe lavorando con decisione al prestito con diritto di riscatto di Nicolò Zaniolo. Il giocatore, dopo una stagione negativa passata in prestito all'Aston Villa via Galatasaray, non vuole restare in Turchia e gli spagnoli si sono mossi per tentare il grande colpo in vista della prossima stagione. L'ex Roma vorrebbe tornare in Italia e la sua priorità è alla Serie A, ma si è detto pronto ad ascoltare le offerte tra cui potrebbe spiccare proprio quella del Sottomarino Giallo.