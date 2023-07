ZANETTI, Parisi può già ambire a palcoscenici diversi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti ha parlato a SkySport del futuro del suo terzino sinistro Fabiano Parisi: “È normale che per Baldanzi ci sia tutta questa attenzione, lui ha talento ma secondo me non è ancora completamente maturato e restare un altro anno a Empoli gli farebbe quindi bene. Per Parisi il discorso è diverso, secondo me ci sta possa avere altre opportunità, può ambire a palcoscenici diversi”.