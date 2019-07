ZANETTI, Gol del Brasile come Fiorentina-SPAL

Javier Zanetti, vice-presidente dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di TycSports l'eliminazione dell'Argentina dalla Copa America per mano del Brasile: "Sono triste perché l'Argentina ha fatto una partita molto buona contro un grande avversario. Ha giocato da pari a pari. Oggi ci sono gli strumenti affinché l'arbitro possa essere aiutato e così non è stato in alcune giocate chiave. Il secondo gol del Brasile poteva essere rigore per l'Argentina e espulsione di Dani Alves. In Italia è successo in Spal-Fiorentina. Mi rimane molta rabbia, questa partita è stata vista da tutti. Il fatto che ci sia la tecnologia, la possibilità di farsi aiutare dal Var e che non venga usata mi fa pensare".