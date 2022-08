ZAKNIC, Blitz del Sassuolo: vicino sorpasso sui viola

È notizia di stamani l'interessamento della Fiorentina su Lazar Zaknic, giovane difensore serbo in forza al Cukaricki. I viola, però, non sono da soli: secondo quanto riferito da TMW, infatti, il Sassuolo sta provando a bruciare la concorrenza dei viola per arrivare al classe 2004 e, ad oggi, sembra addirittura essere in vantaggio.