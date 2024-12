YOUTUBE, Dal campo allo schermo: le stelle del calcio dominano e conquistano iscritti

FirenzeViola.it

I calciatori un tempo limitavano la loro presenza sul campo da calcio e in televisione. Oggi i calciatori dominano anche i media e in particolare YouTube. Infatti, attraverso questo media, stanno aumentando la loro visibilità, guadagnando milioni di follower.

Se un tempo il calciatore era quasi una figura mitologica irraggiungibile oggi interagisce con i suoi fan: questo accresce la sua popolarità perché lo umanizza. Infatti, attraverso YouTube, spesso i calciatori condividono momenti della loro vita privata, contenuti simpatici e intrattengono anche fuori dal campo i loro fan.

Chi sono i calciatori che comunicano su YouTube?

Per i personaggi pubblici è importante essere su YouTube perché è una fonte per aumentare e consolidare il seguito di follower. YouTube a oggi è una delle vetrine più forti in cui condividere i successi sportivi, ma anche la propria quotidianità. L'essere presenti su YouTube è una strategia di marketing digitale che influisce sulla notorietà del calciatore.

Quali sono i calciatori maggiormente presenti su questo social? Andiamoli a vedere insieme.

I calciatori più attivi su Youtube: Il podio dei primi tre.

Eccoci alla classifica delle stelle calcistiche attive su YouTube. Chi c’è sul podio? Scopriamo i tre Re di questo social media e che tipologie di video fanno.

# 1 Cristiano Ronaldo

Ecco sul podio la star dei campi da calcio come dei social: su YouTube ha ben 100 milioni di follower. Cristiano pubblica con costanza una serie di video che vanno dal dietro le quinte delle sue partite e dei suoi allenamenti a momenti familiari. Pubblica anche i suoi progetti di beneficenza. A questi video, per rendere più dinamica la fruizione, aggiunge video legati ai suoi brand personali e alle sponsorizzazioni. Ci tiene anche a condividere le sue sfide personali, perché il messaggio che vuole dare ai suoi fan è quello di capire realmente come sia la vita di un calciatore al di là di quello che è il calcio in campo.

# 2 Neymar Jr.

Al secondo posto sul podio troviamo Neymar Jr. che ha più di 20 milioni di iscritti ed è particolarmente attivo su YouTube. Anche lui alterna dei video che si rifanno alle partite e allenamenti, con dei blog personali e dei vlog di lifestyle. Infatti, vuole mostrare un suo lato più umano: alcuni video mostrano quello che fa anche fuori dal campo quando si allena con gli amici oppure quando si diverte a viaggiare. Particolarmente divertenti sono i suoi vlog challenge, che fa in collaborazione anche con altri influencer e calciatori.

# 3 Lionel Messi

Al terzo posto del podio abbiamo Lionel Messi, un altro re dei social media, il quale sul suo canale ha più di 11 milioni di follower. Messi raccoglie dei momenti importanti delle sue partite e delle sue interviste: è però più restio a pubblicare video sulla sua vita privata. Ha realizzato comunque video che raccontano anche le sue sponsorizzazioni, le sue iniziative filantropiche e, saltuariamente, qualche momento di vita familiare.

Altri calciatori che si distinguono su YouTube

Abbiamo visto quelli che sono i tre giocatori sul podio, vediamone altri molto attivi su YouTube. Uno è l'ex giocatore Zlatan Ibrahimovic, che utilizza il suo canale YouTube per pubblicare degli highlights sportivi e delle interviste spesso provocatorie, che attirano l'attenzione del pubblico. Non possono mancare i video dove condivide i suoi pensieri di vita e le sue opinioni: ben sappiamo che Ibrahimovic non la manda a dire a nessuno, per cui i suoi vlog sono sicuramente divertenti e interessanti.

Kylian Mbappe, calciatore francese, utilizza invece YouTube soprattutto per una promozione di tipo sportiva in cui pubblica momenti degli allenamenti e i gol più memorabili. Si sta ora aprendo a video più personali, mostrando però principalmente quello che è il suo impegno sociale negli eventi di beneficenza.

Ultimo ma non tale è Sergio Aguero con 8 milioni di follower in crescita. Aguero una volta ritiratosi dal calcio si è dedicato al suo canale YouTube dove posta dei video legati al calcio, ma soprattutto legati ai temi di intrattenimento. Sul suo canale YouTube si trovano delle interviste che si integrano, comunque, a momenti di vita quotidiana. Per variare ha creato una serie intitolata La casa del Kun, che mostra il suo aspetto più umano e personale sia nella sua vita che nella sua carriera.

In conclusione

Che siano seguiti da social media manager o si gestiscano da soli il canale YouTube oggi i calciatori hanno capito l'importanza dell'esposizione anche su un canale mediatico come YouTube, che non accenna a perdere colpi rispetto agli altri social. I calciatori sono diventati abili comunicatori, che variano i loro contenuti per tenere sempre alta l'attenzione sulla loro immagine.